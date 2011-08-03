Сьогодні долар продовжить оновлювати мінімуми проти швейцарського франка - експерт

Долар на світовому валютному ринку в середу, 3 серпня, може продовжити оновлювати мінімуми проти швейцарського франка. Пара USD/JPY також може наблизитися до мінімальних значень понеділка. По парах EUR/USD і GBP/USD можливе зростання. Євро постарається закріпитися вище рівня 1,4250, а фунт вище 1,6350, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, в середу найбільша увага учасниками ринку буде приділена таким новинам, як індекс PMI для сектора послуг з Великобританії і ЄС, зміна обсягу обороту роздрібної торгівлі єврозони. У США варто відзначити зміну числа зайнятих від ADP. Завершить торговий день новина за рівнем безробіття в Новій Зеландії.