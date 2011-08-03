Міжбанк: відкриття торгів - 7,9980/7,9995 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9980/7,9995 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися - 0,2864/67, котирування по євро-гривні пішли вгору - 11,3560/11,3635. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар піднялися - 1,4208/10 (вівторок - 1,4170/72).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.