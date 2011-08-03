Азаров розповів, що зробить Україна в зв'язку з ситуацією в США

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що фінансова ситуація в США, незважаючи на те, що технічного дефолту країні вдалося уникнути, змушує з підвищеною обережністю ставитися до здійснення зовнішніх запозичень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, 3 серпня, на засіданні Кабінету міністрів України.

«Політика світового емісійного центру, яким є США, залишається такою, що змушує нас з підвищеною обережністю ставитися до зовнішніх запозичень», - сказав він.

Прем'єр у черговий раз зазначив, що, у зв'язку з цим, український ринок необхідно максимально наситити вітчизняними товарами.

«Уряд буде проводити політику опори на власні сили, політику національного інвестиційно-інноваційного розвитку», - сказав М.АЗАРОВ.

Він ще раз підкреслив, що ніяких фінансових потрясінь в Україні не буде, і курс гривні залишатиметься стабільним.

«Фінансових потрясінь в Україні не буде. Незважаючи на наміри деяких політиків свідомо підігріти тривожні настрої в суспільстві, уряд разом з Національним банком твердо контролює ситуацію. Ще раз підкреслюю, громадяни та бізнес можуть повністю розраховувати на фінансову стабільність в Україні і стабільність в національній валюті», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Президент США Барак ОБАМА підписав прийнятий Конгресом закон про державний борг, що запобіг технічний дефолт, який міг би бути оголошений вже ввечері 2 серпня. Закон про держборг, міжпартійні переговори по якому розпочалися в середині травня, був схвалений обома палатами Конгресу в понеділок і вівторок.