Мінфін розмістив ОВДП на 41,8 млн. грн.

Міністерство фінансів України у вівторок, 2 серпня, розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму 41 млн. 768,4 тис. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, були розміщені облігації з терміном погашення 2 листопада 2011 з прибутковістю 4,7% річних на суму 19 млн. 768,4 тис. грн. та облігації з терміном погашення 31 липня 2013 з прибутковістю 9% річних на суму 22 млн. грн.

Довідка УНІАН. За результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України в 2010 році надійшло 40,424 млрд. грн.

Усього в 2010 році Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених з метою збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз Україна», банків і для погашення простроченої бюджетної заборгованості з ПДВ) на загальну суму 70,657 млрд. грн.