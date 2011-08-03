Затверджено порядок використання коштів для сприяння розвитку малого бізнесу

Кабінет міністрів затвердив порядок використання бюджетних коштів для реалізації Національної програми сприяння малому підприємництву в Україні.

Текст відповідної постанови від 27 липня 2011 № 795 розміщений на офіційному сайті Кабміну.

Згідно з порядком, головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

У поточному році кошти повинні бути спрямовані на: забезпечення виконання освітньої програми з питань підприємницької діяльності, проведення Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів серед молоді; видання національної доповіді про стан та перспективи розвитку підприємництва тощо.

Не допускається спрямування бюджетних коштів на: придбання товарів, робіт і послуг, не пов'язаних із здійсненням зазначених вище завдань; оплату посередницьких послуг, здійснення заходів, спрямованих на отримання прибутку.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2011 року Кабмін затвердив план заходів на 2011 рік з виконання Національної програми сприяння розвитку малого та середнього бізнесу в Україні.

Згідно з планом, Міністерство економічного розвитку і торгівлі в 2011 році має залучити міжнародну технічну допомогу для підтримки та розвитку малого і середнього бізнесу, а також на нього покладено обов'язок сприяти розвитку мережі фондів підтримки підприємництва. Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами спільно з Мінекономіки зобов'язані сприяти розвитку індустрії прямого інвестування і венчурного капіталу.

У планах заходів також передбачається залучення в бізнес інвалідів, жінок, молоді, звільнених у запас військовослужбовців, безробітних та жителів сіл; підтримка експортної діяльності малого та середнього бізнесу; сприяння розвитку виробничої кооперації на умовах франчайзингу, підготовка та видання Національної доповіді про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні.