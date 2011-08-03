Міжбанк: закриття торгів - 7,9920/7,9970 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9980/7,9995, на 12:00 ціни знизилися - 7,9970/7,9985. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9920/7,9970 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2864/67, на 12:00 ціни зросли: 0,2872/75. На час закриття торгів ціни досягли рівня 0,2875/78. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 27,7900 (-0,0430).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4208/10, а на 15:00 зросли до 1,4310/12. Ринок євро-гривна відкрився такими індикативними котируваннями – 11,3560/11,3635, на 12:00 ціни пішли вгору 11,3995/11,4055. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 11,4300/11,4410.