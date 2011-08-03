Доходи Держбюджету у І півріччі зросли на 23,9% - до 168,75 млрд. грн.

У січні-липні 2011 року до загального і спеціального фондів Державного бюджету України надійшло 168 млрд. 749,8 млн. грн., (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ і субвенцій з місцевого бюджету), що на 32 млрд. 563,2 млн. грн., або на 23,9%, більше, ніж за відповідний період 2010 року.

Про це повідомляється на сайті Державного казначейства України.

Згідно з повідомленням, к січні-липні до загального фонду Держбюджету надійшло 142 млрд. 891,6 млн. грн., що на 33 млрд. 419,6 млн. грн., або на 30,5%, більше відповідного показника 2010 року.

Податкових надходжень до загального фонду Держбюджету за звітний період надійшло 131 млрд. 070,7 млн. грн., що на 42 млрд. 802,2 млн. грн., або на 48,5%, більше відповідного показника 2010 року.

Неподаткових надходжень до загального фонду Держбюджету в січні-липні поточного року надійшло 10 млрд. 194,3 млн. грн.

До спеціального фонду Держбюджету за січень-липень 2011 надійшло 25 млрд. 858,2 млн. грн. (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ і субвенцій з місцевого бюджету).

У січні-липні 2011 року відшкодовано ПДВ на суму 25 млрд. 416,3 млн. грн., зокрема, здійснено автоматичне відшкодування ПДВ 161 платнику на суму 6 млрд. 238,3 млн. грн., з них у липні 2011 року - 138 платникам на суму 1 млрд. 742,6 млн. грн.