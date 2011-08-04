Сьогодні на торгах ситуація в США може зіграти не на користь долара - експерт

На торгах у четвер, 4 серпня, пара EUR/USD буде перебувати в діапазоні 1,4250-1,4400, GBP/USD - в 1,6250-1,6500, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, негативний прогноз по числу первинних заявок на одержання допомоги з безробіття в США може зіграти не на користь долара, що дозволить євровалюті закріпитися вище рівня 1,4400, фунт зможе пробити позначку 1,6500. По парі USD/CHF можливе зростання до 0,7800, оскільки Швейцарія намагається знизити курс франка. USD/JPY, швидше за все, опиниться в рамках 76,80-77,30.

Аналітики підкреслюють, що в четвер будуть опубліковані основні процентні ставки Банку Англії і ЄЦБ, а потім піде традиційний виступ голови європейського регулятора Жан-Клода Тріше на щомісячній прес-конференції. Крім того, важливим для ринку стане реліз даних по числу первинних заявок на одержання допомоги по безробіттю в США.

Інформаційно-аналітичний центр FOREX CLUB в Україні