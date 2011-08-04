Міжбанк: відкриття торгів - 7,9950/7,9990 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9950/7,9990 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися - 0,2868/72, котирування по євро-гривні пішли вгору - 11,4160/11,4240. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися - 1,4286/88 (середа - 1,4208/10).

У середу Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH - 7,9810/7,9910.