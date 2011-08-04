Італія не зможе уникнути дефолту - британські експерти

Експерти британського аналітичного Центру досліджень економіки та бізнесу прогнозують, що Італія не зможе уникнути дефолту.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, економісти центру змоделювали оптимістичний і песимістичний сценарії для Італії та Іспанії, виходячи з фінансово-економічних параметрів і ситуації на міжнародних фінансових ринках,

Вони встановили, що Італія уникне дефолту лише за умови великого стрибка у зростанні ВВП. Але Іспанія, стверджує британський аналітичний центр, "має реальний шанс не допустити дефолту".

Навіть якщо вартість запозичень повернеться до рівня 4%, темпи економічного розвитку настільки слабкі, що співвідношення боргу до обсягів ВВП буде залишатися на рівні 123% навіть до 2018 року.

Директор центру Даг МАКВІЛЬЯМС зауважив, що хоча Італія змогла затвердити цілий ряд жорстких бюджетів, і планує до 2014 року взагалі позбутися дефіциту державного бюджету, італійська економіка потребує великого стимулу для того, щоб рости більш швидкими темпами.

Бі-Бі-Сі нагадує, що в першому кварталі 2011 року ВВП Італії зріс всього на 0,1%. За прогнозами, в майбутньому темпи приросту будуть залишатися низькими.

Прем'єр-міністр Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ в середу виступив зі зверненням до парламенту, в якому заявив, що італійська економіка "міцна", а італійські банки "платоспроможні". Проте багато економістів вважають, що третю за розмірами економіку зони євро може охопити боргову кризу.

Центр досліджень економіки та бізнесу оприлюднив прогноз, згідно з яким до 2017 року державний борг Італії зросте з нинішніх 128% обсягу ВВП до 150%, якщо країна буде позичати гроші на міжнародних ринках за ставками вище, ніж нинішні 6%, а економіка не буде рости.

В Іспанії умови кращі, тому що обсяг державного боргу в цій країні менше, стверджує Д. МАКВІЛЬЯМС. Він прогнозує, що навіть при найгіршому сценарії співвідношення боргу до обсягів ВВП для Мадрида не перевищить 75%.

"Існує реальний шанс, що Іспанія уникне дефолту і реструктуризації державного боргу, якщо тільки вона не постраждає від ефекту доміно", - сказав експерт.

На його думку, найімовірніше "Італію не мине дефолт, але Іспанія зможе його уникнути".