Fitch підтвердило рейтинг «Приватбанку» на рівні «B» зі «стабільним» прогнозом
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента («РДЕ») ПАТ КБ «ПриватБанк» на рівні «B» зі «стабільним» прогнозом.
Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.
Згідно з повідомленням, рейтинги «ПриватБанку» відображають високі рівні кредитного ризику в результаті недавнього швидкого зростання в умовах як і раніше непростого операційного середовища в Україні, високу концентрацію по позичальниках і галузям, потенційно значний бізнес із зв'язаними сторонами і скоротилася прибутковість. Рейтинги також враховують широку клієнтську базу банку в країні, тенденції стабілізації показників якості активів згідно звітності та помірні ризики рефінансування.
Fitch також підтвердило довгостроковий рейтинг пріоритетного незабезпеченого боргу «ПриватБанку» на рівні «B» і рейтинг зворотності активів на рівні «RR4».
У той же час Fitch відзначає, що на кінець 1 півріччя 2011 р. роздрібні депозити, які є пріоритетними щодо зобов'язань перед іншими кредиторами відповідно до українського законодавства, становили високу частку бази фондування «ПриватБанку» в 55%. Це обумовлює істотну субординацію для інших пріоритетних кредиторів, включаючи власників облігацій, що може обмежити зворотність активів для цих кредиторів при сценарії дефолту. На думку Fitch, даний ризик на справжній момент не є достатнім, щоб зумовити рейтинг поворотності активів по пріоритетному незабезпеченому боргу нижче «RR4». У той же час будь-яке значне подальше збільшення питомої ваги роздрібного фондування в складі пасивів «ПриватБанку» та/або підвищення стурбованості щодо характеру ризиків по сектору торгівлі нафтопродуктами в кредитному портфелі може привести до зниження рейтингу зворотності активів і довгострокового рейтингу облігацій.
Також вказується, що потенціал подальшого підвищення рейтингів у даний час обмежений непростий операційним середовищем і слабкими сторонами кредитоспроможності «ПриватБанку». Зниження концентрації по позичальниках і секторів, а також більш сильне генерування капіталу за рахунок прибутку були б позитивними чинниками для кредитоспроможності банку. У той же час, згідно з наданою Fitch інформацією, рівень ризиків по сектору торгівлі нафтопродуктами, ймовірно, в цілому залишиться незмінним, принаймні, до кінця 2011 р. У разі подальшого зниження рівня капіталізації банку, дефіциту ліквідності або підвищення стурбованості щодо рівня і якості ризиків по зв'язаних сторонах, це може привести до зниження рейтингів.
Довідка УНІАН. ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засновано в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.
Активи банку на 1 липня 2011 року склали 135,741 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 118,003 млрд. грн., зобов'язання - 123,057 млрд. грн., статутний капітал - 10,160 млрд. грн., власний капітал - 12,684 млрд. грн.
«ПриватБанк» у першому півріччі збільшив чистий прибуток проти показника аналогічного періоду 2010 року на 24% - до 782 млн. грн.
Станом на 7 червня 2011 сумарний пакет акцій, який належить Ігорю КОЛОМОЙСЬКОМУ і Геннадію БОГОЛЮБОВУ, становив 90,069995% (окремо їх частки становлять 45,069997% і 44,999998% відповідно). Сумарний пакет акцій «ПриватБанку», що належить членам правління фінустанови, становить 7,45%.
Згідно квартальної звітності банку, на 1 липня І.КОЛОМОЙСЬКИЙ і Г.БОГОЛЮБОВ володіли по 44,999998% його акцій.