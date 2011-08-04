Столичні податківці збільшили перерахування до зведеного бюджету на 60% - до 45,3 млрд.грн.

Столичні податківці у січні-липні 2011 року забезпечили надходження до зведеного бюджету в розмірі 45,345 млрд. грн., що майже на 60%, або на 16,984 млрд. грн., більше, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) у м. Київ.

За звітний період столичні податківці перерахували до держбюджету 40,405 млрд. грн. податків і зборів. Приріст до показників минулого року становить 68,6%, або 16,437 млрд. грн.

Найбільший приріст податків і зборів, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, досягнуто за такими податками: ПДВ з вироблених в Україні товарів - зростання в 2,2 рази (+12,187 млрд. грн.); податок на прибуток підприємств - зростання на 30 , 5% (+1,632 млрд. грн.); акцизний податок з вироблених в Україні товарів - зростання на 28,7% (+529,277 млн. грн.); акцизний податок на ввезені в Україну товари - зростання на 76,1% ( +171,082 млн. грн.), збір за використання радіочастотного ресурсу - зростання в 2,4 рази (+235,629 млн. грн.); рентна плата за транзитне транспортування природного газу - зростання на 48,1% (+590,182 млн. грн. ); збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності - зростання на 27,2% (+176,869 млн. грн.).

До бюджету м. Києва в січні-липні 2011 року платники податків столиці перерахували 4,941 млрд. грн. податків і зборів, що на 12,4%, або на 546,348 млн. грн., більше, ніж за відповідний період минулого року.