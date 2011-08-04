ПФУ виплатив пенсії за кордоном на 634,95 тис. дол. і 453,85 тис. євро

Пенсійний фонд України (ПФУ), згідно з міжнародними зобов`язаннями, в січні-червні 2011 року забезпечив виплату пенсій 2372 громадянам, які проживають в 19 країнах світу, на суму 634,95 тис. дол. США і 453,85 тис. євро.

Про це йдеться в повідомленні фонду, розміщеному на його офіційному сайті.

Пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні, згідно з міжнародними угодами, в першому півріччі було виплачено пенсії на суму 1,14 млн. дол. США і 170,67 тис. євро. Від ПФ Російської Федерації надійшло 33,51 млн. руб. 2209 українцям, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі.

Закордонним установам Болгарії, Іспанії, Російської Федерації, Словаччини, Угорщини, Чехії підготовлена і розіслана 1291 довідка про підтвердження страхового (трудового) стажу українським громадянам, які проживають за кордоном.

ПФУ відзначає, що за підсумками січня-червня 2011 року виконав свої міжнародні зобов`язання з виплати пенсій за кордоном та іноземних пенсій в Україні.