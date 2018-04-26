Регіонали відмовляться від «ведмежої послуги» МВФ?

Перспективи співпраці з Міжнародним валютним фондом стають все туманнішими. І свідчень тому чимало. Наприклад, остання заява прем`єр-міністра Миколи Азарова - фінансова ситуація в США, незважаючи на те, що технічного дефолту країні вдалося уникнути, змушує з підвищеною обережністю ставитися до здійснення зовнішніх запозичень. Далі - цікавіше. Прем`єр підкреслив, що у зв`язку з цим український ринок необхідно максимально наситити вітчизняними товарами, але запевнив, що жодних фінансових потрясінь в Україні не буде, курс гривні залишиться стабільним.

Якими товарами наповнять вітчизняний ринок і за якою ціною, залишається тільки здогадуватися, особливо з урахуванням досі невирішеного питання з Росією про вартість газу, а вона в четвертому кварталі може досягти 600 дол. Що ж до запозичень, то саме гроші основного міжнародного «благодійника» - МВФ - приходять на думку після заяви глави уряду. Щодо США, то вони вирішували свої політичні питання, а для більшої гостроти вони були спаралелені із зобов`язаннями з оплати боргів. У позитивному результаті ніхто не сумнівався, а ситуацією в повному обсязі скористалися ринкові спекулянти, що не могло не позначитися на світовій економіці. І хоча в країні безліч невирішених проблем, вона з ними впорається, що робила і раніше. При цьому Україна, як підкреслюють експерти, може спокійно пережити короткострокові наслідки навіть технічного дефолту США (що не має ніякого відношення до дефолту як такого), їй вистачить на це запасів міцності.

Все виглядає так, начебто нас готують до можливої ситуації, коли МВФ відмовить у транші (за всю історію «дружби» з МВФ ніхто ще не довів, що нам така необхідна). А для такого повороту подій підстави є. Україна досі не виконала умови отримання чергового фінансового вливання, невдоволення щодо цього вже висловив кредитор. Зокрема, МВФ незадоволений змінами в бюджет України (дохідна частина збільшена на 14,47 млрд. грн., а витратна - на 11 млрд. грн.), а також діючими тарифами на газ і тепло для населення.

Як зазначив у червні під час переговорів з українською стороною (такі консультації повинні були відбутися 6 липня, але перенесені на пізніший термін) в. о. директора-розпорядника Фонду Джон Ліпскі, дохідна частина нашої скарбниці збільшена «незважаючи на пораду МВФ про несвоєчасність таких дій, оскільки всім країнам варто зберігати будь-яке перевиконання доходів для створення буферів безпеки».

Наша делегація виправдовувалася тим, що ці дії «дозволили вирішити ряд питань контролю над витратами, зокрема, істотно поліпшити баланс Пенсійного фонду, зупинивши списання мільярдних сум за судовими рішеннями».

Що ж до підвищення тарифів, то українські чиновники просили розглянути питання після встановлення в Україні жорсткішого контролю над інфляцією, а головне - після перегляду програми співробітництва (у березні МВФ відмовився виділити черговий транш в 1,5 млрд. дол. через невиконання нашою країною умов затвердженої влітку 2010 року програми співпраці на 15,1 млрд. дол.)

Однак, керівник місії МВФ в Україні Танос Арванітіс заявив, що «якщо з липня цього року не почнеться помісячне збільшення тарифів хоча б на 10% в місяць, то досягти угоди про просування програми у вересні буде надзвичайно складно».

Коментуючи результати переговорів, Микола Янович сказав: «Думаю, що у вересні місія приїде до України». При цьому він також натякнув, що сумніви влади викликає те, що співпраця з МВФ може призвести до збільшення інфляції (про що раніше не говорили ні слова).

«Якщо МВФ хоче стабільності в Україні, а програма нашого співробітництва, насамперед, полягає в стабільності, значить, ми повинні зважувати свої кроки відповідно до нашої програми», - сказав М.Азаров.

Цікавий поворот можна спостерігати у деклараціях Кабміну. Виявляється, «співпрацювати» треба, виходячи з наших економічних реалій...

Про виконання умов МВФ відзвітував тільки НБУ. А серед вимог ще й пенсійна реформа. Відповідний закон вдалося протягнути в Раді у липні. Але на підпис президента він так і не потрапив. Як відзначають у парламенті, потрібно виконати вимоги Регламенту (щодо документа зареєстровані постанови про незаконність його прийняття). Але не зникає думка, що непопулярні рішення щодо тарифів та пенсійні нововведення «затримуються», бо вони зараз не вписуються в плани влади. Ситуація настільки напружена, що перераховані «реформи» спровокують соціальний вибух.

До того ж, показники економічного «зростання», про що постійно твердять верхи, невтішні. Державний і гарантований борг України за червень досяг понад 60 млрд. дол. (у травні збільшився на 4%). За прогнозами експертів, валовий зовнішній борг України цього року складе 78% ВВП, досягнувши 128 млрд. дол. (допустима стеля - 60% ВВП). А дефіцит зовнішньоторговельного балансу за підсумками 2011 року, згідно з оцінкою аналітиків, може досягти 5 млрд. дол. (за даними Держкомстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі до 1 червня збільшилася в 2,3 разу - до 4,63 млрд. дол.).

У МВФ вважають, що потреба України в грошах Фонду збережеться і в 2012 році. А Микола Азаров ще в грудні п. р. заявив, що в Україні немає гострої необхідності в невідкладному отриманні цих коштів. «Ми зараз перебуваємо не в тому становищі і не в тій ситуації, коли з тремтінням думаємо - прийшли гроші або не прийшли. Чесне слово, не знаю, і мене це не дуже цікавить. У нас абсолютно надійна фінансова ситуація», - сказав прем`єр напередодні отримання чергової порції «допомоги». І це тільки одна цитата. Їх можна назбирати декілька десятків від членів Кабміну, експертів та аналітиків. То невже не можна сказати відкрито, без непотрібних вуалей - нам гроші ззовні не потрібні, у нас на все вистачить, співпраця з МВФ - більше іміджева акція, ніж фінансова необхідність. Або навпаки - зізнатися у своїй неспроможності виконати умови Фонду та важкій перспективі...

Керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола Івченко вважає останню заяву Миколи Азарова сигналом того, що від траншу МВФ Україна може відмовитися.

"Дійсно, незважаючи на вирішення боргової кризи в США, залишаються ризики уповільнення світової економіки, зокрема, економіки Штатів. Темпи зростання американської економіки в другому кварталі продовжили уповільнюватися - 1,3% у річному вираженні проти 1,8% у першому кварталі. Деяке гальмування демонструє і економіка Китаю - з 9,7% у першому кварталі до 9,5% у другому кварталі. Все це має місце і в інших країнах Південно-Східної Азії. Тобто, для України залишаються ризики скорочення попиту на експортну продукцію. Відповідно, одним із завдань стає розширення внутрішнього ринку, зниження залежності від зовнішньої кон`юнктури», - підкреслює експерт.

Що ж до запозичень, то, за словами М.Івченка, обсяг зовнішнього боргу останні кілька місяців зростає вже не так істотно, як це було, наприклад, у грудні 2010 або лютому 2011 року. «Подальше скорочення зовнішніх кредитів зробить Україну більш захищеною в середньостроковому плані від коливань на зовнішніх ринках. Однак, аби впоратися з можливим уповільненням вітчизняної економіки, ймовірним зростанням попиту на готівкову іноземну валюту, скороченням зовнішнього попиту на українську продукцію, співпраця з МВФ у даний момент було б не зайвою. Можливо, грошей для підтримки платіжного балансу восени - на початку зими і не знадобиться, однак сам факт відновлення співпраці з МВФ зробив би ситуацію комфортнішою для української фінансової системи», - вважає експерт.

М.Івченко припустив, що прем`єр-міністр у своїй заяві мав на увазі інвестиційно-інноваційний розвиток України та опору на власні сили в середньостроковому плані, але не виключає відновлення співпраці з Фондом у короткостроковій перспективі.

Як підкреслив експерт, "глобальний індекс PMI за липень, що розраховується інвестиційним банком JP Morgan для 32 країн і відображає кон`юнктуру у світовій обробній промисловості, знизився до 50,6 пункту з 52,3 у червні, що є мінімальним значенням з липня 2009 року , коли почалося відновлення після американської рецесії. Зниження глобального індексу практично до рівня 50 говорить про наближення економічному зниження у світі. У 2008 році даний індикатор знизився нижче 50 ще навесні, тобто, набагато раніше початку кризи. Тому недооцінювати це не варто, і краще б підстрахуватися співпрацею з МВФ".

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає, що «у вересні, швидше за все, Україна не отримає транш МВФ. І хоча на поточний момент це не створить критичної ситуації, але позначиться на настроях інвесторів щодо вливань в українську економіку, а вони не завадили б. За підсумками першого півріччя ц. р., профіцит за борговими операціями України з інвесторами склав 503 млн. дол., і це з урахуванням понад 4 млрд. дол., отриманих від продажу держоблігацій (у 2010 році за аналогічний період - 1,1 млрд. дол.)».

Як зазначив експерт, «незважаючи на небачені пільгові умови для великих експортерів, за підсумками першого півріччя сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами - «мінус» 2,5 млрд. дол. Економіка України все більше і більше витрачає на закупівлю природного газу і нафти, які, перш за все, йдуть на переробку підприємствами експортної орієнтації, при цьому дефіцит зовнішньої торгівлі зростає. А збільшення готівкової валюти в обігу - фактор зростання «тіньової економіки», оскільки саме вона є головним споживачем цієї валюти, а не населення. Незважаючи на всі старання Держкомстату, продемонструвати дефляцію в літні місяці не вдалося. За підсумками червня середня річна інфляція склала 5,9%, але попереду осінь, зима, коли зростання цін прискорюється, або точніше «висвічується» невраховане за попередні періоди».

Експерт польського Центру східних досліджень (OSW, Варшава) Славомір Матушак у своєму аналізі проведення реформ в Україні (який має УНІАН) називає орієнтиром реформування саме співпрацю влади з МВФ.

Він вважає, що виконання умов Фонду влада, на фоні падіння рейтингу Партії регіонів, намагатиметься затягувати, аби ввести в дію тільки після парламентських виборів 2012 року. Але, на його думку, в будь-якому випадку ці реформи проведуть.

"Набагато складнішим бар`єром для подолання є олігархічні зв`язки влади, які затягують або роблять неможливими зміни в деяких ключових сферах", - зазначив С.Матушак, назвавши серед них, в першу чергу, газовий ринок.

На його думку, українська влада за сприятливих економічних умов зможе обійтися без допомоги МВФ до парламентських виборів, намагаючись виторгувати максимальні поступки для виділення наступних траншів в обмін на реформи. У той же час, на його думку, зрив співпраці з Фондом малоймовірний, тому що МВФ пропонує найдешевші кредити в світі.

Таким чином, виходячи з коментарів експертів, можна припустити, що «вибухонебезпечні» реформи відкладають, аби не розбурхувати нерви електорату, а гроші «спонсора» Україна отримати завжди встигне. Тим більше що без них ми якийсь час прожити можемо, а може й довше. Все залежить від апетитів влади та іже з ними...

Олена Бистрицька (УНІАН)