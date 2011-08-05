Євро на сьогоднішніх торгах може опуститися до позначки 1,3900 - експерт

Європейська валюта на світовому ринку в п'ятницю, 5 серпня, може опуститися до позначки 1,3900, опором виступить рівень 1,4300. Фунт також може подешевшати проти долара до 1,6200. Франк та ієна продовжать дорожчати, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, учасники ринку в п'ятницю очікують виходу даних щодо зміни числа зайнятих у несільськогосподарському секторі економіки США. Ймовірно, цифри будуть позитивними, що може надати деяку підтримку американського долара. Крім того, важливими для ринку стануть публікації даних за рівнем безробіття в Канаді, індексу споживчих цін Швейцарії та інфляція цін в Британії.