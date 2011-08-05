Міжбанк: відкриття торгів - 7,9950/7,9980 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9950/7,9980 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту впали до 0,2821/0,2824, котирування по євро-гривні пішли вниз - 11,2985/11,3050. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,4125/1,4127 (четвер - 1,4286/1,4288).

У четвер, 4 серпня, Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH - 7,9810/7,9910.