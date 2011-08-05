Зміни до Податкового кодексу запрацюють з 6 серпня

Закон про внесення змін до Податкового кодексу опубліковано в сьогоднішньому випуску газети «Голос України» (№144).

Згідно з документом, закон набуде чинності з 6 серпня, крім окремих норм.

Законом зокрема встановлюється, що платник податків під час проведення документальних планових і позапланових виїзних перевірок не має права надавати уточнюючі розрахунки до наданих раніше декларацій. Крім того, платник податків, який діяв згідно з консультацією податкового органу, не може бути притягнутий до відповідальності.

Документом також встановлюється, що до введення в дію положень щодо спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності малого бізнесу не проводяться фактичні перевірки фізосіб-підприємців, які не зареєстровані платниками ПДВ, і юридичних осіб, які працюють за спрощеною системою оподаткування з включенням ПДВ в єдиний податок.

Також закон передбачає, що в разі зменшення суми одержаного доходу за попередній квартал поточного року більш ніж на 20% порівняно з розрахунковою очікуваною сумою, він має право скоротити суму авансового платежу, яка підлягає сплаті в подальший період, пропорційно зменшенню суми доходу.

Згідно із законом, звільняється від оподаткування прибуток підприємств паливно-енергетичного комплексу в рамках фактичних витрат, які не перевищують загальної річної суми: передбачених інвестиційними програмами, схваленими органом, який здійснює держрегулювання у сфері електроенергетики і на ринку природного газу, на капітальні вкладення з будівництва електричних мереж, станцій, магістральних газопроводів, підземних сховищ газу, зокрема сум, направлених на повернення кредитів для фінансування цих цілей; передбачених проектами, фінансування яких здійснюється за рахунок суб`єктів природних монополій, виробників електричної, теплової енергії згідно з рішенням Кабміну; витрат в рамках інвестиційної складової.

Крім того, документ продовжить дію знижених акцизів на бензин і дизельне пальне до 31 серпня 2011 року.