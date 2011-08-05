Fitch присвоїло випуску облігацій Ощадбанку фінальні рейтинги «B»/«RR4»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло випуску облігацій SSB No.1 PLC, що мають обмежений регрес на емітента, на суму 200 млн. зі ставкою 8,25% фінальний довгостроковий рейтинг «B» і фінальний рейтинг зворотності активів "RR4".

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, облігації консолідуються і утворюють єдину серію з існуючим випуском облігацій на суму 500 млн. зі ставкою 8,25% і погашенням в березня 2016 р. Надходження по облігаціях будуть використані виключно для фінансування кредиту в доларах США для ВАТ «Державний Ощадний Банк України» («Ощадбанк»).

Довідка УНІАН. ВАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстроване Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2011 року склали 72,452 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 49,452 млрд. грн., зобов'язання - 55,055 млрд. грн., статутний капітал - 14,496 млрд. грн., власний капітал - 17,396 млрд. грн.

«Ощадбанк» у першому півріччі 2011 року скоротив чистий прибуток на 32% проти показника аналогічного періоду 2010 року - до 247 млн. грн.

100% акцій банку належать державі.