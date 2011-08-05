Зміни до Податкового кодексу набудуть чинності із завтрашнього дня. Крім ряду норм...

Закон про внесення змін до Податкового кодексу опубліковано в сьогоднішньому випуску газети «Голос України» (№ 144).

Згідно з документом, закон набуде чинності із завтрашнього дня, крім окремих норм.

Законом зокрема встановлюється, що платник податків під час проведення документальних планових та позапланових виїзних перевірок не має права надавати уточнюючі розрахунки до наданих раніше декларацій. Крім того, платник податку, який діяв згідно консультації податкового органу, не може бути притягнутий до відповідальності.

Документом також встановлюється, що до введення в дію положень щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності малого бізнесу не проводяться фактичні перевірки фізосіб-підприємців, які не зареєстровані платниками ПДВ, і юросіб, які працюють за спрощеною системою оподаткування з включенням ПДВ у єдиний податок.

Також закон передбачає, що у разі зменшення суми отриманого доходу за попередній квартал поточного року більш ніж на 20% в порівнянні з розрахунковою очікуваною сумою, він має право скоротити суму авансового платежу, яка підлягає сплаті в наступний період, пропорційно зменшенню суми доходу.

Відповідно до закону, звільняється від оподаткування прибуток підприємств паливно-енергетичного комплексу в рамках фактичних витрат, які не перевищують загальну річну суму: передбачених інвестиційними програмами, схваленими органом, який здійснює держрегулювання в сфері електроенергетики та на ринку природного газу, на капітальні вкладення з будівництва електричних мереж , станцій, магістральних газопроводів, підземних сховищ газу, у тому числі сум, спрямованих на повернення кредитів для фінансування цих цілей; передбачених проектами, фінансування яких здійснюється за рахунок суб'єктів природних монополій, виробників електричної, теплової енергії згідно з рішеннями Кабміну; витрат в рамках інвестиційної складової .

Крім того, документ продовжить дію знижених акцизів на бензин і дизельне паливо до 31 серпня 2011 року.