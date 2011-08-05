ДПСУ планує в серпні відшкодувати в автоматичному режимі ПДВ на 2 млрд. грн.

Державна податкова служба України планує в серпні 2011 року відшкодувати в автоматичному режимі податку на додану вартість на суму 2 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив заступник голови ДПСУ Сергій ЛЕКАРЬ.

«У поточному місяці ми очікуємо, згідно з поданими деклараціями (у липні - УНІАН) і відповідним прогнозам, близько 2 млрд. грн. відшкодування (ПДВ в автоматичному режимі - УНІАН) і значний приріст платників, які отримають відшкодування», - сказав С.ЛЕКАРЬ.

У той же час, він відзначає збільшення середньомісячної заявки на відшкодування ПДВ.

«Ресурс, який виділило Міністерство фінансів, у нас на 3,3 млрд. грн. при середній заявці 3,8 млрд. грн. Є деяка недостача коштів», - сказав С.ЛЕКАРЬ.

У той же час він відзначив, що в поточному році відшкодування ПДВ здійснюється своєчасно і в рамках Податкового кодексу.

За його словами, з початку року платники податків заявили до відшкодування 26,3 млрд. грн. податку. Всього відшкодовано 25,4 млрд. грн. С.ЛЕКРЬ зазначив, що різниця в 1 млрд. грн. пов'язана із заборгованостями у минулих періодах.

Довідка УНІАН. Автоматичне відшкодування ПДВ в Україні передбачено Податковим кодексом і почалося з березня 2011 року.