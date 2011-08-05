Міжнародні валютні резерви НБУ зросли на 0,6% – до 37,8 млрд. дол.

Міжнародні валютні резерви Національного банку України (НБУ) в липні 2011 року збільшилися на 0,6%, або на 229,35 млн. дол., – до 37 млрд. 813 млн. дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з повідомленням, з початку року (було 34 млрд. 576,40 млн. дол.) золотовалютні резерви збільшилися на 9,4%, або на 3 млрд. 237,32 млн. дол.

Також повідомляється, що на 1 серпня в структурі резервів 36 млрд. 256,1 млн. дол. становила іноземна валюта, резервна позиція в МВФ – 0,03 млн. дол., спеціальні права запозичення – 110,84 млн. дол., золото – 1 млрд. 446,75 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ не виключає, що обсяг золотовалютних резервів до кінця 2011 року може збільшитися до близько 40 млрд. дол.