Міжбанк: закриття торгів - 7,9910/7,9945 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9950/7,9980, на 12:00 ціни знизилися: 7,9910/7,9925. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях: 7,9910/7,9945 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2821/24, на 12:00 ціни підвищилися - 0,2826/29. На час закриття торгів ціни відкотилися: 0,2825/28. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 28,2749 (+0,3479).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4055/1,4175. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,2985/11,3050, на 12:00 ціни пішли вгору: 11,3020/11,3080. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 11,3195/11,3285.