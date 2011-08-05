Надходження в бюджет ПФ зросли на 4,2% – до 114 млрд. грн.

За оперативними даними, в бюджет Пенсійного фонду (ПФ) з усіх джерел фінансування в січні-липні 2011 року надійшло 114,121 млрд. грн., що на 4,2%, або на 4,587 млрд. грн., більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляється у звіті фонду, розміщеному на його офіційному сайті.

Зокрема, власні надходження становили 77,684 млрд. грн., що на 19,8%, або на 12,813 млрд. грн., більше, ніж у січні-липні 2010 року.

Витрати на виплату пенсій і грошової допомоги за звітний період становили 122,561 млрд. грн.

ПФ відзначає, що пенсійні виплати в січні-липні ц.р. забезпечені в повному обсягу у всіх регіонах.

Виплати пенсій здійснювалися за рахунок перехідного залишку на початок цього року і поточних надходжень.