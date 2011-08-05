Недоїмка зі сплати внесків до бюджету ПФ становить понад 2 млрд. грн. – Генпрокуратура

Недоїмка зі сплати внесків до бюджету Пенсійного фонду становить понад 2 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури.

Найбільша заборгованість - на підприємствах АР Крим, міста Київ, Луганської, Донецької, Миколаївської і Дніпропетровської областей.

Цього року Генпрокуратура вжила низку кримінально-правових заходів за фактами ухилення підприємств від сплати страхових внесків на пенсійне страхування.

Так, прокуратура міста Києва направила до суду кримінальну справу за фактом несплати страхових внесків у сумі 2,5 млн. грн. щодо головного бухгалтера тролейбусного ремонтно-експлуатаційного депо №3 КП "Київпастранс" за ч.3 ст.212-1 Кримінального кодексу. Під час досудового слідства кошти відшкодовано в повному обсягу.

Прокуратура міста Червоноград Львівської області направила до суду кримінальну справу за ч.3 ст.365 КК щодо керівника санацією ВАТ "Червоноградське шахтопрохідницьке підприємство", який навмисно не сплатив в ПФ 630 тисяч гривень.

Прокуратура АР Крим розслідує кримінальну справу за ч.3 ст.212-1 КК за фактом ухилення від сплати страхових внесків в сумі 2,2 млн. грн. керівництвом казенного оптичного заводу Феодосії. Ведеться досудове слідство.