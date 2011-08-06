У Києві четверо осіб напали на автомобіль інкасаторів. Викрадено майже 2 млн.грн.

Сьогодні вранці у Києві четверо невідомих осіб скоїли розбійний напад на автомобіль інкасаторів, який належить одному із комерційних банків, заволодівши коштами у сумі майже 2 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, інформація про скоєння злочину надійшла по лінії «102» о 8.53. На місце пригоди виїхало керівництво столичної міліції, слідчо-оперативні та експертні групи.

У даний час встановлено, що на вулиці Сабурова, 2А у Деснянському районі Києва, навпроти супермаркету "Метро", невідомий автомобіль скоїв лобове зіткнення з легковиком інкасаторів, заблокувавши таким чином його рух. Після цього до транспортного засобу банківської установи підбігли четверо чоловіків у масках та, погрожуючи предметом, схожим на зброю, розбили бокове скло інкасаторської автівки і примусили банківських працівників вийти з неї, після чого забрали гроші й зникли з місця в іншій іномарці.

Як зазначили у главку, внаслідок розбійного нападу ніхто не постраждав.

Деснянським районним управління міліції порушено кримінальну справу за ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, вживаються заходи зі встановлення та затримання нападників, прикмети яких та прикмети автомобіля, на якому вони зникли, передано всім міліцейським підрозділам не лише Києва, але й в інші регіони.

Міліція вкотре закликає керівників банківських установ дотримуватися чинних нормативних актів, зокрема щодо оснащення інкасаторських автомобілів та підготовки їхніх екіпажів.