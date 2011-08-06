Дефляція в липні становила 1,3%, інфляція з початку року – 4,6%

За підсумками липня поточного року в Україні зафіксована дефляція у розмірі 1,3%, інфляція з початку року становить 4,6%.

Про це УНІАН повідомили в Держкомстаті.

Інфляція в липні 2011 року порівняно з липнем 2010 року становила 10,6%.

На продукти харчування в липні ц.р. порівняно з попереднім місяцем ціни впали на 2,9%.

Найбільше подешевшали картопля й овочі – на 36,8% і 32,6%, фрукти подешевшали на 3,7%, на 0,1% подешевшало молоко.

Разом з тим, олія і тваринні жири подорожчали на 3,1%, м`ясо і м`ясопродукти – на 2,8%, цукор – на 1,4%, риба і продути з неї – на 1,1% інші

Як повідомляв УНІАН, інфляція в червні ц.р. в Україні порівняно з травнем становила 0,4%.

Уряд очікує за підсумками 2011 року інфляцію на рівні 8,9%.

За оцінками Національного банку України, інфляція за підсумками 2011 року становитиме 10±1%.