Зниження кредитного рейтингу обійдеться США в 100 млрд дол. на рік - JPMorgan

Витрати уряду США на обслуговування державного боргу збільшаться приблизно на 100 мільярдів доларів на рік в результаті зниження суверенного рейтингу США, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на агентство Bloomberg, яке подає прогноз аналітиків американського банку JPMorgan Chase.

Агентство S&P в п`ятницю ввечері знизило кредитний рейтинг США з максимального "ААА" до "АА+" на тлі проблем з держборгом і зростанням дефіциту бюджету. Прогноз по рейтингу США був визначений S&P як "негативний". Це означає, що найближчі 1-1,5 року можливе подальше пониження рейтингу. Мінфін США звинуватив S&P у тому, що пониження кредитного рейтингу країни стало причиною помилки в розрахунках на 2 трильйони доларів.

За офіційними даними Мінфіну США, виплата відсотків з усіх видів боргових зобов`язань при колишньому найвищому кредитному рейтингу обходилася бюджету в 2010 фінансовому році у 414 мільярдів доларів або 2,7% до валового внутрішнього продукту. Відповідно, після пониження рейтингу навантаження на бюджет зросте приблизно на чверть.

Аналітики очікують, що зниження рейтингу позначиться в свою чергу на подорожчанні кредитів для американських компаній, а також збільшить навантаження на рядових позичальників. Зокрема, очікується підвищення кредитних ставок за іпотечними позиками, покупку автомобілів в кредит, а також більш високі ставки за кредитними пластиковими картками.

S&P неодноразово попереджало про можливе пониження кредитного рейтингу США, якщо конгресу і адміністрації президента Барака Обами не вдасться представити достовірні плани зі скорочення дефіциту.