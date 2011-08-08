Міжбанк: котирування падають - 7,9895/7,9940 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися зниженням котирувань - 7,9895/7,9940 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту впали - 0,2806/0,2809, котирування по євро-гривні пішли вгору - 11,4865/11,4945.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли - 1,4378/1,4380 (п'ятниця - 1,4125/1,4127).

У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.