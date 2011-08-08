Ціна золота вже перевищила 1,7 тис. дол. за тройську унцію

Ціна золота на біржі в Гонконгу перевищила $ 1,7 тис. за тройську унцію через нестабільність на світових фондових ринках, які демонструють значне падіння після того, як S&P вперше з 1917 року знизило найвищий рейтинг США. Вранці на торгах в Китаї за тройську унцію золота давали понад $ 1,704 тис.

Минулого тижня ціна на золото коливалася біля позначки в 1,650 тис., пише «Газета.Ru».



