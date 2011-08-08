Опубліковано закон про земельний кадастр. Не всі норми набудуть чинності з 1 січня 2012 р.

Закон «Про державний земельний кадастр» опубліковано в газеті «Голос Україні» (№ 145 від 6 серпня ц.р.).

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України № 3613-VI «Про Державний земельний кадастр».

7 липня ц.р. Верховна Рада Україна прийняла цей закон в цілому.

Закон визначає, що Державний земельний кадастр - єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах Державного кордону України, про їх цільове призначення, обмеження в їх використанні, а також даних про кількісну та якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками та користувачами.

Державний земельний кадастр ведеться з метою інформаційного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб при регулюванні земельних відносин ресурсами; організації раціонального використання та охорони земель; здійснення землеустрою; проведення оцінки землі; ведення містобудівного кадастру, кадастрів інших природних ресурсів; плати за землю.

Кадастр ведеться на електронних і паперових носіях. У разі виявлення розбіжностей між відомостями на електронних і паперових носіях пріоритет мають відомості на паперових носіях.

Порядок ведення Державного земельного кадастру визначається Кабінетом міністрів України відповідно до вимог цього закону, кадастр є державною власністю.

У систему органів, які здійснюють ведення Державного земельного кадастру, входять центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальні органи.

У кадастр включаються такі відомості про картографічну основу: склад відомостей, які відображаються на картографічній основі; дата створення картографічної основи; відомості про особу, яка створила картографічну основу; масштаб (точність) картографічної основи; система координат картографічної основи.

Об'єктами Державного земельного кадастру є землі в межах Державного кордону України; в межах території адміністративно-територіальних одиниць; у використанні земель; ділянка.

Відомості кадастру є офіційними. Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється при її формуванні шляхом відкриття Поземельної книги на таку ділянку.

Фінансове забезпечення ведення та функціонування Державного земельного кадастру здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України, а також, у тому числі, за рахунок стягнення плати за внесення відомостей до Державного земельного кадастру, внесення змін до нього, надання відомостей з Державного земельного кадастру.

За внесення відомостей до Державного земельного кадастру, внесення змін до нього, надання відомостей з Державного земельного кадастру справляється плата. Перелік, розміри, порядок справляння та використання плати встановлюються Кабінетом міністрів України.

Закон вступає в силу з 1 січня 2012 року, крім низки пунктів.