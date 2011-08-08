Податківці не будуть додатково перевіряти аптеки

Податківці не будуть проводити додаткові фактичні перевірки аптек.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), відповідний лист для регіональних податкових органів підписав виконуючий обов'язки голови ДПСУ Олександр КЛИМЕНКО.

"Ніяких додаткових перевірок або посилення контрольно-перевірочної роботи ми проводити не будемо", - зазначив О. КЛИМЕНКО під час оперативної наради.

В ДПСУ нагадали, що з 1 серпня 2011 року набула чинності постанова Кабінету міністрів № 785 від 9 червня 2011 року "Про перелік виробів медичного призначення, операції з постачання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість".

Постановою змінений тільки перелік виробів медичного призначення, операції з постачання яких звільняються від оподаткування ПДВ. Інші питання (у тому числі щодо посилення контрольно-перевірочних заходів або порядку ціноутворення) постановою не передбачені.