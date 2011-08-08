Актуальним діапазоном для євро/долара на поточному тижні буде 1.4000-1.4450 - експерт

Найбільш актуальним діапазоном руху для євро/долара на поточному тижні буде 1.4000-1.4450, для фунт/долара - 1.6250-1.6650. Після інтервенції Банку Японії, діапазон руху долар/ієни може скласти 77.50-79.50. Долар/франк, швидше за все, продовжить рух у рамках 0.7600-0.7900, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, важливими новинами по США для валютного ринку на поточному тижні стануть: рішення щодо основної відсоткової ставки ФРС, зміна обсягу обороту роздрібної торгівлі, зміна обсягу запасів на складах оптової торгівлі та індикатор упевненості від університету Мічигану. Згідно з прогнозами, по ряду статистичних показників очікується позитивна динаміка. Таким чином, USD може отримати підтримку.

З новин єврозони варто виділити зміну обсягу промислового виробництва єврозони та індекс споживчих цін Німеччини. У Великобританії будуть опубліковані цифри щодо зміни обсягу промислового виробництва, сальдо балансу видимої торгівлі і щоквартальний звіт про інфляцію Банку Англії. У Швейцарії та Австралії підлягають публікації дані щодо безробіття.