Готівковий євро відновив своє зростання - експерт

Готівковий євро відновив своє зростання. Курс продажу євровалюти в обмінниках у понеділок, 8 серпня, підвищився на 0,1210 грн (1,08%) до 11,3190 грн/євро, покупки - на 0,1166 грн (1,02%) до 11,5244 грн/євро, відзначають експерти X-Trade Brokers Ukraine.

Як підкреслюють експерти, на світовому ринку вартість євро в парі з доларом США на даний момент знижується і торгується в діапазоні $ 1,4356-1,4297 на тлі інформації про те, що ЄЦБ почав скуповувати держпапери Іспанії та Італії.

Курс готівкового долара до гривні у продажу виріс на 0,0028 грн (0,03%) - до середнього рівня 7,9714 грн/дол., У покупці - знизився на 0,0052 грн (0,06%) до 7,9993 грн/дол. Спред між курсами купівлі/продажу готівкового долара скоротився до 0,0279 грн.