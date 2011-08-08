Базова інфляція в Україні у липні склала 0,5%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні у липні 2011 року проти червня склала 0,5%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За даними Держстату, в липні 2011 року показник базової інфляції проти грудня 2010 року становив 4,1%, проти липня 2010 року - 8,6%, в січні-липні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року - 7,6%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих факторів, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно мова йде про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками липня поточного року в Україні зафіксована дефляція у розмірі 1,3%, інфляція з початку року склала 4,6%.

Інфляція в липні 2011 року порівняно з липнем 2010 року склала 10,6%.