Міжбанк: закриття торгів - 7,9830/7,9880 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9950/7,9980, на 12:00 ціни знизилися - 7,9910/7,9925. На момент закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9830/7,9880 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2806/09, на 12:00 ціни знизилися - 0,2801/04. На момент закриття торгів ціни досягли мінімуму - 0,2794/97. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,5699 (+0,2950).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4378/80, а на 15:00 впали 1,4214/16. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,4865/11,4945, на 12:00 ціни пішли донизу - 11,4510/11,4585. На момент закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 11,3835/11,3945.