Позиції високоприбуткових валют залишаються дуже хиткими - експерт

На торгах у вівторок, 9 серпня, позиції високоприбуткових валют залишаються дуже хиткими, тому будь-яка негативна інформація зіштовхне євровалюту нижче позначки 1.41, а фунт - нижче 1.63, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, у вівторок учасники ринку всю увагу спрямують на результати засідання Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) США. Дещо раніше будуть опубліковані цифри з обсягу виробництва обробної промисловості у Великобританії, а також сальдо торгового балансу Німеччини.