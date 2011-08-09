З початку року до бюджету Києва надійшло 3,2 млн грн. туристичного збору

З початку року до бюджету м. Києва надійшло понад 3,2 млн грн. туристичного збору.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Державної податкової адміністрації у м. Києві.

Податкова нагадує, що у Києві за рішенням Київської міської ради від 30.12.2010 року № 573/5385 «Про бюджет міста Києва на 2011 рік» встановлено ставку туристичного збору в розмірі 1%.

У столиці на сьогоднішній день зареєстровано 115 платників туристичного збору.

Платниками збору визначені громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію м. Києва, і отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування у зазначений термін.

Справляння туристичного збору на території міста Києва здійснюється: адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами; квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення в будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму.