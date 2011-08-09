Мінсоцполітики: розмір пенсійних виплат «чорнобильцям» не скоротиться

З прийняттям поправок до закону про Державний бюджет на 2011 рік у червні ц.р. і урядової постанови від 6 липня ц.р. № 745 про встановлення пенсійних виплат окремим категоріям громадян розмір законодавчо встановлених виплат, гарантованих державою за рахунок бюджетних коштів, порівняно з фактично виплачуваними, не скоротився.

Таке роз'яснення постанови Кабінету міністрів, якою встановлюються менші розміри пенсійних виплат, зокрема, «чорнобильцям» (№ 745 від 6 липня 2011 року), УНІАН надали в прес-службі Міністерства соціальної політики.

Зокрема, в міністерстві посилаються на заключні положення закону від 14 червня 2011 року «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», де зазначено, що в поточному році норми і положення ст. 39, 50-52, 54 Закону «Про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» застосовуються в порядку і розмірах, встановлених Кабміном, виходячи з ресурсу бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ) на 2011 рік.

«На виконання цього закону Кабінетом міністрів прийнято постанову від 6 липня 2011 № 745 «Про встановлення деяких розмірів виплат, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету», де для інвалідів, щодо яких встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою, підтверджені постановами Кабінету міністрів від 28 травня 2008 року № 530 і від 16 липня 2008 року № 654 розміри, зокрема, мінімальної пенсії... », - наголошується в коментарі Мінсоцполіткі.

Там також нагадали, що згаданими постановами від 2008 року для інвалідів, щодо яких встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою, Кабмін встановив доплати в розмірах, які відповідають аналогічним, закріпленим постановою від 2011 року.

Крім того, міністерство посилається на ст. 95 Конституції, де зазначається, що «виключно законами України про Державний бюджет України на відповідний рік визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків».

У той же час, на думку керуючого партнера LCF LAW GROUP Анни ОГРЕНЧУК, реалізація постанови норм постанови Кабінету міністрів про визначення пенсій «чорнобильців» призведе до зниження соціальних гарантій для цієї категорії населення.

«Ст. 95 Конституції не містить в собі норм, які б встановлювали право Кабміну в ручному режимі регулювати розміри доплат до пенсій «чорнобильцям» або іншим категоріям громадян. Конституція лише встановлює обов'язок закріплення всіх державних витрат у законі про Державний бюджет. І вже шляхом внесення змін до Закону України про Державний бюджет відбувається регулювання розмірів пенсій та доплат», - сказав юрист.

Крім того, за словами А. ОГРЕНЧУК, в даному випадку слід говорити про навмисне використання в Законі України від 14 червня 2011 № 3491-VI відсилочної норми (норми, яка відсилає до інших нормативно-правових актів), а не норми прямої дії. «Фактично, це зроблено для того, щоб в завуальованому вигляді здійснити зменшення гарантованих законом соціальних гарантій громадян. При такій ситуації, дійсно, можна говорити, що зазначені зміни внесені з певними порушеннями вимог ч. 2 ст. 22 Конституції України, якою закріплено, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод», - зазначила А. ОГРЕНЧУК.

За її словами, остаточну оцінку конституційності даного закону і постанови КМУ може дати винятково Конституційний суд України.

На практиці ж реалізація норм постанови від 6 липня 2011 № 745 призведе до реального зниження розмірів соціальних гарантій, передбачених для «чорнобильців», тобто де-факто вони отримуватимуть допомогу не в чітко обумовленому законами України розмірі, а в розмірі, який буде залежати від фінансової можливості ПФУ, сказала А. ОГРЕНЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня 2011 парламентська більшість ухвалила правки до закону про Державний бюджет, що дозволяють Кабінету міністрів встановлювати порядок та розміри виплат для чорнобильців, військовослужбовців, надбавки до пенсії для дітей війни, виходячи з можливостей бюджету, а не грунтуючись на чинному законодавстві.

6 липня 2011 уряд прийняв постанову № 745, якою передбачено зменшення розмірів соціальних виплат ряду категорій громадян.

Зокрема, постановою передбачено, що розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, і пенсій у зв'язку з втратою годувальника внаслідок катастрофи, не можуть бути нижчими: для учасників ліквідації наслідків аварії у 1986 році інвалідів I групи - 1200 грн, II - 1090 грн та III - 980 грн; для учасників ліквідації наслідків аварії в 1987-1990 рр.. та для осіб, евакуйованих у 1986 році з зони відчуження, інвалідів I групи - 870 грн, II - 820 грн, III - 760 грн і т.д.

У той же час, законом про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачено, що розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, і пенсій у зв'язку з втратою годувальника внаслідок катастрофи, не можуть бути нижче: для учасників ліквідації наслідків аварії у 1986 році інвалідів I групи - 220% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1680,8 грн), II - 200% ПМ (1528 грн) та III - 180% ПМ (1375,2 грн); для учасників ліквідації наслідків аварії в 1987-1990 рр.. та для осіб, евакуйованих у 1986 році з зони відчуження, інвалідів I групи - 160% ПМ (1222,4 грн), II - 150% ПМ (1146 грн), III - 140% ПМ (1069,6 грн) і т.д.