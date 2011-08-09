ПДВ на імпорт памперсів відмінено

Кабінет Міністрів України скасував податок на додану вартість (ПДВ) на імпорт дитячих підгузників (памперсів).

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, про це сказав прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час відвідин дитячого садка № 550 у Києві.

«Вчора Кабмін скасував розпорядження, підготовлене Міністерством охорони здоров`я, про введення ПДВ на деякі товари медичного призначення, в тому числі памперси. Зараз доручено всім контролюючим органам перевірити, щоб продавці повернулися до тих цін, які були», - сказав М.АЗАРОВ.

Разом з тим, глава уряду підкреслив, що проблема непрозорого і несправедливого ціноутворення на імпортні ліки, товари широкого споживання залишається і уряд працює над її вирішенням.

Принципово проблема вирішується створенням умов для розвитку вітчизняного виробництва відповідних товарів і прозорого ціноутворення на основі вільної конкуренції вітчизняних та імпортних товарів.

При цьому М. АЗАРОВ додав, що в Україні буде побудовано підприємство з виробництва одноразових дитячих підгузників.

За словами прем`єр-міністра, реальна вартість памперсів у 5-6 разів нижче ціни, за якою вони продаються в Україні.

«Це абсолютно ненормально. Це відбувається тому, що імпортери купують за безцінь, завищують ціну, і ніхто не може це проконтролювати, адже податків немає - проконтролювати неможливо. І вони за якою ціною захотіли, за такою продали», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр України також повідомив, що доручив Міністерству охорони здоров`я і фіскальним органам провести консультації з імпортерами ліків, товарів медичного призначення, щоб знайти компромісне рішення в інтересах споживачів таких «відчутних» для українських сімей товарів. Одночасно він доручив попередити спроби нажитися на співгромадянах, необгрунтовано завищуючи ціни.