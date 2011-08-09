Кабмін скасував ПДВ на ряд товарів медпризначення

Уряд скасував розпорядження про податок на додану вартість на деякі товари медичного призначення, в тому числі памперси.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час відвідин дитячого садка № 550 у Києві.

"Вчора уряд скасував розпорядження, підготовлене Міністерством охорони здоров`я, про введення податку на додану вартість на деякі товари медичного призначення, в тому числі на памперси. Зараз доручено всім контролюючим органам перевірити, щоб продавці повернулися до тих цін, які були", - сказав М. АЗАРОВ.

У той же час глава уряду підкреслив, що проблема непрозорого і несправедливого ціноутворення на імпортні ліки, товари широкого споживання залишається, і Кабмін працює над її вирішенням. Принципово проблема вирішується шляхом створення умов для розвитку вітчизняного виробництва відповідних товарів і прозорого ціноутворення на основі вільної конкуренції вітчизняних та імпортних товарів.

При цьому він додав, що в Україну будуть побудовані підприємства по виробництву одноразових дитячих підгузників. За словами прем`єр-міністра, реальна вартість памперсів у 5-6 разів нижче ціни, за якою вони продаються в Україні.

Прем`єр-міністр України також повідомив, що доручив Міністерству охорони здоров`я і фіскальним органам провести консультації з імпортерами ліків, товарів медичного призначення, щоб знайти компромісне рішення в інтересах споживачів таких «відчутних» для українських сімей товарів. У той же час він доручив припинити спроби нажитися на співгромадянах, необгрунтовано завищуючи ціни.

Як повідомляв УНІАН, у липні Кабінет Міністрів України своєю постановою виключив презервативи зі списку виробів медичного призначення, які не обкладаються ПДВ.

Фонд «АнтиСНІД» висловив стурбованість цим рішенням уряду, оскільки, вважають у фонді, це призведе до подорожчання презервативів. Згідно з інформацією фонду, Україна залишається однією з найбільш уражених епідемією ВІЛ/СНІД країн Європи. За оцінками міжнародних експертів, в Україні сьогодні з ВІЛ/СНІДом живе близько 350 тисяч осіб (1,3% населення країни у віці 15-49 років). На сьогоднішній день наша країна - перша в Європі за темпами поширення ВІЛ.

Крім того, від нововведень можуть постраждати і сім`ї з маленькими дітьми - з оновленого переліку виробів медичного призначення, які не обкладаються ПДВ, виключені, наприклад, дитячі пелюшки і підгузники, різні види сосок та аналогічні товари для дітей, ваги - зокрема і для зважування немовлят.

Також до списку не увійшли інші позиції, які зачіпають інтереси сотень тисяч людей, - наприклад, медичні та хірургічні меблі, а також спеціалізований транспорт для надання медичної допомоги, заявляють у Фонді Олени Пінчук «АнтиСНІД».

Крім того, в Асоціації виробників та імпортерів медичних виробів заявили, що в результаті введення урядом ПДВ на медичні вироби стоматологічні послуги в Україні подорожчають, щонайменше, на 20%.