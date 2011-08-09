Активи українських банків зросли на 9,5% - до 1,032 трлн грн.

Активи українських банків за січень-липень 2011 зросли на 9,5%, в т.ч. за липень - на 1%, - до 1,032 трлн грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Загальні активи банків складають 1,189 трлн грн., з яких: 67,3% - кредити; 8,2% - вкладення в цінні папери; 5,9% - залишки коштів на коррахунках, які відкриті в інших банках; 4,4% - готівкові кошти, банківські метали та кошти в НБУ.

Зобов'язання банків зросли на 9,1% - до 877,3 млрд грн. У структурі зобов'язань 34,4% (або 301,9 млрд грн.) становили кошти фізичних осіб, 18,6% (або 163,3 млрд грн.) - кошти суб'єктів господарювання, 19,2% (або 168,4 млрд грн.) - міжбанківські кредити та депозити.

Капітал українських банків за вказаний період виріс на 12,3% і склав 154,7 млрд грн., або 15% пасивів банків.

Сплачений зареєстрований статутний капітал збільшився на 11,8% - до 163 млрд грн.

Ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій за станом на 1 серпня 2011 мали 177 банків.