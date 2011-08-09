Обсяг продажу валюти на міжбанку 8 серпня становив 411,6 млн. дол.

Обсяг продажу валюти на міжбанківському ринку 8 серпня ц.р. становив 411,6 млн. дол. (в еквіваленті), що на 264,6 млн. дол. менше, ніж за попередній день торгів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Із загального обсягу сума продажу доларів становить 299,2 млн. дол.

Як повідомлялося, цього дня на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9950/7,9980, на 12:00 ціни знизилися 7,9910/7,9925. На час закриття торгів цінові рівні досягли наступних позначок - 7,9830/7,9880 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2806/09, на 12:00 ціни знизилися 0,2801/04. На час закриття торгів ціни досягли мінімуму 0,2794/97. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,5699 (+0,2950).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4378/80, а на 15:00 впали - 1,4214/16. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,4865/11,4945, на 12:00 ціни пішли вниз 11,4510/11,4585. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 11,3835/11,3945.