Причин позбуватися доларів або євро українці не мають - Акімова

Передумов позбуватися доларів або євро для українців на сьогодні немає.

Таку думку озвучила журналістам перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА, коментуючи можливий вплив вірогідної другої хвилі світової фінансової кризи на Україну.

«Причин боятися, скидати долари або євро на сьогодні, на мій погляд, немає», - сказала вона.

За оцінками І.АКІМОВОЇ, на сьогодні немає жодних серйозних передумов для дефолту в Сполучених Штатах Америки і країнах Євросоюзу.

«Передумов для обвалу євро, для валютної кризи усередині Євросоюзу на сьогодні немає. Яким буде варіант розвитку подій у майбутньому, зараз можна тільки спекулювати. Це рішення Євросоюзу», - вважає перший заступник глави Адміністрації Президента.

Як повідомляв УНІАН, світові фондові ринки минулого тижня різко просіли через побоювання інвесторів можливої другої хвилі кризи, викликаної ймовірними проблемами з обслуговуванням боргів в США і в Європі.

У суботу рейтингове агентство Standarts&Poors вперше за всю історію США знизило інвестиційний рейтинг країни з AAA+ до AА+ з негативним прогнозом, що означає можливість подальшого його зниження у найближчі 12–18 місяців.

Раніше прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що у зв`язку з існуючими передумовами погіршення економічної ситуації в світі, уряд України має бути готовим до виникнення нової хвилі економічної кризи.