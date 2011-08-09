Україна до вересня зможе знайти компроміс з МВФ - Акімова

Україна до початку вересня поточного року зможе досягти компромісу з Міжнародним валютним фондом для продовження фінансування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістів перший заступник голови Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА, коментуючи вплив пенсійної реформи в Україні і відмову від підвищення ціни на газ для населення на продовження кредитування МВФ.

«Зараз уряд активно разом з представниками МВФ обговорює інструменти розв’язання цього питання. Я абсолютно упевнена, що до початку вересня рішення буде знайдене», - сказала вона.

За оцінками І.АКІМОВОЇ, серйозної загрози розриву програми фінансування, яку б озвучували представники МВФ, на сьогодні немає.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, коментуючи результати переговорів міністрів фінансів і енергетики України у Вашингтоні 17-18 червня, повідомив, що приїзд місії МВФ до України для перегляду програми співпраці очікується у вересні.

Довідка УНІАН. Нова програма співпраці України і МВФ, схвалена у липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 роки. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Одразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш даного кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by обсягом 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол. Проте для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна має виконати низку вимог.