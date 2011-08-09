Акціонери «Приватбанку» затвердили результати додаткової емісії. Банк набув статусу "з іноземним капіталом"

Акціонери «Приватбанку» (Дніпропетровськ) 8 серпня 2011 року на загальних зборах затвердили результати додаткової емісії акцій на 3 млрд. 384,936 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби банку.

«На зборах було затверджено нову редакцію Статуту, з внесеними змінами, які зв`язані, в першу чергу, із збільшенням статутного капіталу банку. Акціонери затвердили новий статутний капітал банку у розмірі 13 млрд. 545,172 млн. грн., рішення про збільшення якого на 3 млрд. 384,936 млн. грн. було ухвалене 15 червня 2011 року», - зазначається у повідомленні.

За інформацією прес-служби, загальними зборами акціонерів «Приватбанку» було ухвалене рішення про прийняття до складу акціонерів іноземного інвестора - кіпрської компанії Triantal Investments LTD. «Таким чином, ПАТ КБ «Приватбанк» отримав статус Банку з іноземним капіталом. Дані зміни було внесено до Статуту банку», - повідомляється в прес-релізі.

Рішеннями Загальних зборів акціонерів «Приватбанку» чинні персональні склади Наглядової ради і Ревізійної комісії переобрані на новий термін.

Як повідомлялося, кіпрська компанія Triantal Investments LTD наприкінці липня 2011 року повідомила про свій намір придбати 16 154 900 штук простих іменних акцій ПАТ «Приватбанк» номінальною вартістю 209,53 грн. за кожну акцію, загальною номінальною вартістю 3 млрд. 384 млн. 936,197 тис. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ) засноване у 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2011 року становили 135,741 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 118,003 млрд. грн., зобов`язання - 123,057 млрд. грн., статутний капітал - 10,160 млрд. грн., власний капітал - 12,684 млрд. грн.

«Приватбанк» в першому півріччі збільшив чистий прибуток проти показника аналогічного періоду 2010 року на 24% – до 782 млн. грн.

Станом на 7 червня 2011 року сумарний пакет акцій, який належить Ігорю КОЛОМОЙСЬКОМУ і Геннадію БОГОЛЮБОВУ, становив 90,069995% (окремо їх частки становлять 45,069997% і 44,999998% відповідно). Сумарний пакет акцій «Приватбанку», що належить членам правління фінустанови, становить 7,45%.

Згідно з квартальною звітністю банку, на 1 липня І.КОЛОМОЙСЬКИЙ і Г.БОГОЛЮБОВ володіли по 44,999998% його акцій.