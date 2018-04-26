Україні вже не вистачає гривні. Попереду девальвація?

Поки світовий ринок бурхливо обговорює ситуацію, що склалася у зв`язку з пониженням S&P кредитного рейтингу США (вперше з 1917 року знижено з найвищого показника ААА до АА +), в Україні сталася важлива подія - різко скоротився обсяг коштів на коррахунках комерційних банків, причому за тиждень. Якщо до 1 серпня він становив майже 15 млрд. грн., то вже до 8 серпня - менше 12 млрд. грн. Минулого року даний показник був на рівні майже 25 млрд. грн., до кінця весни ц.р. - трохи більше 20 млрд. грн. Повільно, але впевнено гроші на коррахунках стали «танути» після того, як Нацбанк змінив нормативи резервування і посилив вимоги до валютних операцій фінустанов. Як результат - залишки на коррахунках комбанків досягли рівня 2006 року.

Для вітчизняного банківського сектора 12 млрд. грн. - занадто мало, особливо з урахуванням того, що в 2006 році курс був 5 грн./дол., а зараз - 8 грн. Тому не дивно, що на поточний момент зросла ставка міжбанківських кредитів. До 5 серпня вона в середньому становила 9,1%, а в кінці липня - менше 3%. Тобто, на міжбанківському ринку очевидний брак гривні. У зв`язку з цим виникає питання - куди вона поділася?

У НБУ є хобі - вилучати нацвалюту з ринку шляхом продажу своїх депозитних сертифікатів, але останнім часом обсяги таких операцій незначні. Продаж ОВДП теж навряд чи можна вважати суттєвим фактором. Попит на ці держпапери невеликий, ажіотажу не спостерігається. Залишається один варіант - продаж валюти, в т.ч. із золотовалютних резервів. Згідно з даними НБУ, з початку серпня загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському ринку склав у еквіваленті майже 4 млрд. дол. (з них доларів США - майже 2,5 млрд.). Наприкінці минулого тижня показник таких операцій сягав більше 1 млрд. у день. Швидше за все, скуповування валюти проводили для «газових» розрахунків, точніше на підготовку до зими. Але більша частина валютних операцій явно не мала стосунку до «блакитного палива». Хоча щодо США і ЄС все частіше використовують слово дефолт, українські бізнесмени залишаються вірними друзями інвалюти. Про це свідчить і платіжний баланс, що зафіксував масову конвертацію безготівкового долара в готівковий, який потім осідає «в певних кишенях». З початку року поза банківським сектором крутиться 5 млрд. готівкових доларів, частина суми була профінансована за рахунок золотовалютних резервів НБУ.

Виникає питання - що буде далі? НБУ може здійснити емісію гривні, збільшивши тим самим обсяг нацвалюти в обігу. Але станеться це, швидше за все, ближче до кінця року, коли потрібно буде профінансувати дефіцит держбюджету.

А зараз дефіцит гривні буде стимулювати підвищення ставок за банківськими депозитами, приблизно в межах 2-3%. На даний момент, з точки зору населення, вони низькі, тому вклади українців гальмуються, за окремими видами навіть скорочуються.

Дефіцит гривні може допомогти НБУ скоротити попит на інвалюту, що в свою чергу зніме напругу щодо золотовалютних резервів.

Що ж до ситуації в США, то на економіку України вона безпосередньо не впливає, але провокує ризики на світовому ринку. Нашій країні і раніше з великим небажанням надавали гроші зарубіжні інвестори, а тепер їхнє ставлення тільки посилиться в негативному сенсі. Крім того, зовнішня торгівля України на поточний момент дефіцитна, тепер «мінус» стане ще більшим. Ціни на основний український експорт - метал і хімпродукцію - будуть знижуватися на фоні побоювань другої хвилі кризи, а вартість російського газу продовжить зростання. В результаті, вже у вересні ми різко відчуємо нестачу валюти, а в кінці року її дефіцит стане особливо болючим. Раніше «гріла» надія на отримання траншів МВФ, але останні події в Україні, в т.ч. і на світовому ринку, її звели до нуля. А це означає - попит на валюту доведеться покривати за рахунок золотовалютних резервів НБУ. І хоча на сьогодні вони становлять близько 37 млрд. дол., з урахуванням попиту сума незначна.

У зв`язку з цим НБУ не завадило б почати плавний процес девальвації гривні, щоб до кінця року встановити курс на рівні 8,3 грн./дол. Це дозволило б частково зняти ризик скорочення золотовалютних резервів і поліпшити ситуацію в експортній сфері. Причому, починати девальвацію доцільно за дефіциту нацвалюти. Саме зараз, оскільки, цілком можливо, що скорочення залишків на коррахунках банків - неспроста...

Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру (УНІАН)