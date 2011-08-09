Більшість поляків не очікують погіршення економічної ситуації в країні - опитування

Варшава. Більшість громадян Польщі не очікують у найближчі 12 місяців істотних змін економічній ситуації в країні.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це свідчить проведене наприкінці червня – на початку липня 2011 року опитування польського соціологічного центру CBOS.

Стабільної ситуації в економіці очікують 54% з 1080 опитаних у рамках дослідження поляків проти 18% таких, що розраховують на поліпшення і 17% таких, які готуються до гірших умов життя. 11% респондентів було важко відповісти на це питання.

Більшість поляків вважають поточну ситуацію «ні хорошою, ні поганою» - 40% опитаних, 37% - поганою, а 20% - хорошою.

CBOS, який з партнерами провів аналогічне опитування у країнах «Вишеградської групи», зазначив, що поляки оптимістичніше оцінюють стан економіки, ніж громадяни Чехії, Словаччини і Угорщини.

Згідно з даними опитування, негативні оцінки національній економіці виставили 63% чехів, 69% словаків і 74% угорців проти позитивних 10%, 5% і 2%, відповідно.

Більшість громадян країн «Вишеградської групи» (35% чехів, 41% словаків і 39% угорців) не очікують істотних змін економічній ситуації або готуються до гіршого (51%, 40% і 36%).

Поліпшення ситуації очікують 20% угорців, 10% чехів і 12 відсотків словаків.

Як повідомляв УНІАН, Польща, що вступила разом із країнами «Вишеградської групи» до Євросоюзу в 2004 році, стала єдиною економікою з 27 держав ЄС, яка продемонструвала зростання в кризовому 2009 році.

З початку серпня фондові ринки у світі почали різко падати через побоювання інвесторів можливості нової хвилі світової кризи, викликаної на цей раз ймовірними проблемами з обслуговуванням боргів у США і Європі. Попередня криза вибухнула восени 2008 року через кризу на ринку нерухомості США.