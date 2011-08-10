Суд звільнив з-під варти підозрюваного в шахрайстві найбагатішого кримчанина Файнгольда

Ялтинський міський суд 9 серпня звільнив з-під варти бізнесмена, екс-депутата Сімферопольської міськради Йосипа ФАЙНГОЛЬДА, який підозрюється в шахрайстві і перебував в ІТТ.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними захисту І.ФАЙНГОЛЬДА, кримська прокуратура передала справу екс-депутата Сімферопольської міськради в прокуратуру Ялти, тому питанням про обрання йому запобіжного заходу займався ялтинський суд, тоді як раніше, в травні-серпні, його розглядав Центральний райсуд Сімферополя. Прокуратура сьогодні знову наполягала на арешті бізнесмена, але суд їй відмовив.

У прес-службі наглядового відомства Криму не змогли прокоментувати УНІАН ситуацію з І.ФАЙНГОЛЬДОМ, пославшись на кінець робочого дня.

І.ФАЙНГОЛЬД перебуває під слідством з середини травня.

Суд відпускав бізнесмена 3 червня (під заставу в 600 тисяч гривень), 22, 29 липня, 1, 4 і 6 серпня. Представники прокуратури одразу ж затримували його, пояснюючи свої дії відкриттям чергової кримінальної справи.

Проти бізнесмена порушено вісім справ, вони об`єднані в одне провадження.

За даними ЗМІ, І.ФАЙНГОЛЬД - одна з найбагатіших людей Криму, контролює роботу найбільших речових ринків Сімферополя.