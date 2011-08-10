Сьогодні опором для євро стане рівень 1,4450 - експерт

На торгах у середу, 10 серпня, позиції високоприбуткових валют залишаються як і раніше дуже хиткими. Так, опором для євро стане рівень 1,4450, а підтримкою - 1,4300. Для фунта можливе зростання до 1,6430 за підтримки 1,62. Франк, як і раніше буде тяжіти до зміцнення. У разі зниження пари долар/ієна нижче 77,00, варто знову побоюватися валютної інтервенції, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, важливими для валютного ринку в середу стануть дані по сальдо торгового балансу КНР - позитивні новини можуть дещо додати позитивності ринку. Крім того, будуть опубліковані дані щодо інфляції в Німеччині та зміни обсягу запасів на складах оптової торгівлі США.