Азаров закликає Мінфін - держбюджет-2012 повинен бути «гранично економним»

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ закликав Міністерство фінансів України при розробці проекту державного бюджету на 2012 рік передбачити в ньому заходи зі згладжування можливих економічних ризиків на світових ринках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М. АЗАРОВ заявив, відкриваючи сьогоднішнє засідання Кабінету міністрів України.

«Цей бюджет нам потрібно скласти з великим запасом міцності, образно кажучи, створити захисну дамбу проти цілком ймовірних викликів на світових ринках. Бюджет повинен бути гранично ощадливим. Дефіцит бюджету потрібно звести до мінімуму», - сказав прем'єр, відзначивши при цьому, що в документі, в той же час, повинні бути відображені адекватні витрати на соціальний захист населення, а також на створення резервів, які дозволять «пережити непростий час».

Прем'єр також підкреслив, що проект документа повинен корелювати з програмою імпортозаміщення, яку в даний час розробляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі, тобто повинен бути спрямований на захист і створення умов для вітчизняного товаровиробника.

«Кожен рядок витрат необхідно уважно проаналізувати: як це збільшить внутрішнє виробництво в Україні, як це збільшить споживання українських товарів і послуг», - сказав М. АЗАРОВ.

У зв'язку з цим прем'єр доручив першому віце-прем'єру-міністру економічного розвитку і торгівлі України Андрію КЛЮЄВУ гранично прискорити розробку програми імпортозаміщення. При цьому при її розробці залучити учасників ринку.

Як повідомляв УНІАН, у лютому цього року М. АЗАРОВ доручив А. КЛЮЄВУ розробити програму імпортозаміщення товарів виробничого призначення.